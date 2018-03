Koppel onwel na autobrand 13 maart 2018

02u27 0

In een garage aan de Mayerlei is maandag rond 17.15 uur brand uitgebroken. Daar had een koppel de batterij van de auto aangesloten op een oplaadtoestel. Het ging om een klassieke wagen, niet om een elektrische wagen. Buren merkten het vuur op en verwittigden de bewoners. De auto brandde volledig uit. De rook verspreidde zich in de hele woning, waarna het koppel met rookintoxicatie werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De uitgebrande auto werd afgesleept naar een garage. (PLA)