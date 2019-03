Kleindochter Lieven Gevaert op 84-jarige leeftijd overleden Sander Bral

02 maart 2019

11u43 0 Mortsel De Amerikaanse Laura Hawks (84), het laatste kleinkind van industrieel Lieven Gevaert, is overleden. Haar familie laat weten dat ze op 3 februari vredevol is heengegaan, omringd door haar naasten. In juni nog bracht Hawks met haar Amerikaanse en Duitse familieleden een bezoek aan haar roots: de Agfa-Gevaert fabriek in Mortsel.

Laura Salas Hawks was nog maar één jaar toen haar grootvader Lieven Gevaert overleed in 1935. Hawks was het laatste kleinkind van de Antwerpse industrieel, die in Mortsel zijn leven en industrieel imperium uitbouwde in het begin van de twintigste eeuw. Hawks bracht afgelopen juni nog een bezoek aan haar ouderlijk huis in Antwerpen en de Agfa-Gevaertsite in Mortsel. In aanwezigheid van Luk Lemmens (N-VA), provinciaal gedeputeerde en voorzitter van de museumstichting, en burgemeester Erik Broeckx (N-VA) bezocht ze de fototentoonstelling naar aanleiding van 150 jaar Lieven Gevaert.

“Ik betreur het overlijden van Laura Hawks”, zegt Lemmens. “Ik koester warme herinneringen aan haar bezoek aan het fotomuseum en ik ben erkentelijk dat ik deel mocht uitmaken van haar ontdekkingstocht van het nalatenschap van haar grootvader. Ook haar familie liet ons weten dankbaar te zijn dat Laura nog een laatste reis naar Antwerpen heeft kunnen maken om haar familie kennis te laten maken met haar grootvader en zijn levenswerk.”