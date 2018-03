Jeugdauteur vindt inspiratie bij Sherlock Holmes 24 maart 2018

02u46 0 Mortsel Sherlock Holmes en de legende van de 'Hond van de Baskervilles' leverden Mortsels jeugdauteur Ronald Verheyen de inspiratie voor 'Fatale foto'. Een naar de keel grijpende thriller met de 12-jarige Antwerpse jongen Tim in de hoofdrol.

Géén Sam meer als bekend hoofdpersonage in het negende jeugdboek van Verheyen. "Het is nu de beurt aan Tim, die al opdook in mijn boek Mastodont uit 2007", vertelt hij. "Ik wou al lang iets doen over de legende van de Baskervilles én de streek rond het boekendorp Hay-on-Wye in Wales, waar ik regelmatig naartoe ga. Maar verwacht stilistisch nu géén Sherlock Holmes-boek. De verdachte dood van een boekhandelaar in Hay-on-Wye is wél geïnspireerd door de moord op Charles Baskerville in 'The Hound of the Baskervilles' van Sir Arthur Conan Doyle."





Het verhaal begint als Tim van zijn eerste vakantiedag geniet op de Groenplaats. Dat slaat om in een nachtmerrie. Toevallig legt hij een moord vast. Tim moet onderduiken en trekt naar een tante in Wales. Al snel blijkt dat iemand de legende van de grote hond gebruikt om terreur te zaaien. Eén van de Baskervilles speelt onder één hoedje met een gangster die van het boekendorp een game park wil maken. Tim loopt groot gevaar.





'Fatale foto' is uitgegeven bij Kramat en kost 13,95 euro. (PHT)