Jaarmarkt mogelijk twee uur langer open 25 mei 2018

03u03 0 Mortsel Het stadsbestuur van Mortsel buigt zich over de vraag om de jaarmarkt in september langer open te laten houden. De oppositie deed het voorstel op de gemeenteraad deze week. "Om 16 uur inpakken is te vroeg voor onze verenigingen", klinkt het. "18 uur zou beter zijn."

De jaarmarkt van Mortsel wordt elk jaar gehouden op de derde zaterdag van september en duurt tot vier uur in de namiddag. Om vijf uur moet de site rondom de Sint-Benedictuskerk volledig opgekuist zijn zodat het verkeer terug kan doorstromen. "Dat is veel te vroeg", hekelt oppositieraadslid Marc Meire (Open Vld). "Zeker als je weet dat de jaarmarkt de laatste jaren later op gang komt. In het bijzonder verenigingen die eten en drinken verkopen, kunnen de latere openingstijden gebruiken om hun kassa's te spijzen. Mijn voorstel is om de jaarmarkt de komende editie te laten doorgaan tot zes uur."





"Wij willen eventueel ingaan op dat voorstel", reageert Koen Dehaen (N-VA), schepen voor evenementen. "Maar dan moet er wel een draagvlak zijn bij de verenigingen en daar twijfelen we aan. Op vrijdag staan zij daar ook al tot tien uur 's avonds. We vragen ons af of ze de dag nadien ook langer willen doorgaan met hun standjes. We willen het verkeer niet langer hinderen als er geen draagvlak is."





"Van de elf verenigingen die ik al gecontacteerd heb, zijn er tien die instemmen om de jaarmarkt langer te laten doorgaan", kaatst Meire de bal terug. "En voor de elfde maakte het niet uit. Ik ben ervan overtuigd dat de verenigingen mijn voorstel steunen."





Ook jeugdvereniging KSA staat elk jaar op de jaarmarkt. "Wij verkopen pita om geld in het laatje te brengen voor ons zomerkamp", klinkt het bij de hoofdleiding. "Als de jaarmarkt tot zes uur zou duren, wanneer de mensen meer honger krijgen, zou dat voordelig zijn voor ons. Bovendien sjorren wij het afdak boven ons kraam zelf. Als dat om vijf uur al opgeborgen moet zijn, moeten wij al om half uur beginnen afbreken."





Het bestuur zou tegen de gemeenteraad van juni met een antwoord komen. (BSB)