Inwoners houden grote lentepoets 22 maart 2018

Met de start van de lente zal in heel wat huishoudens ook de grote lenteschoonmaak op het programma staan. En daar dacht de gemeente Mortsel net hetzelfde over. Gisteren verzamelden bewoners om samen met burgemeester Erik Broeckx (N-VA) de gemeente te poetsen. Met een prikker en een vuilniszak in de hand werd er gejaagd op rondslingerend zwerfvuil. Maar omdat een halve dag niet genoeg is om heel Mortsel afvalvrij te krijgen, zal er nog tot 25 maart opgeruimd worden. Het Jeugd Rode Kruis neemt zaterdag de buurt aan de Van Dijckstraat onder handen, net als de speeltuin in de Pastoor Michielsensstraat. De scouts 121 en de scoutsgroep van de Bloemenlei nemen parkgebied Oude-God en de omgeving van de Bloemenlei voor hun rekening en De Ideale Woning ruimt op rond hun gebouwen aan de Koeisteerthofdreef. Ook PC Multiversum Campus Amedeus gaat met een groep op pad, de buurt van de Floralaan zal met twintig gezinnen de handen uit de mouwen steken. Afgelopen weekend kon Natuurpunt al wat volk op de been brengen. Een twintigtal vrijwilligers kwam zich warmlopen tijdens een opruimactie naast de Fortloop. Maar ook de groepsleiding van scouts 32/48 en ervaringsgerichte school Zeppelin staken de handen uit de mouwen, net als jeugdatelier Kreamo. (ADA)