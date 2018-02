Infoavond over aanslepende heraanleg Hendrik Kuijpersstraat 02 februari 2018

Het stadsbestuur van Mortsel nodigt de bewoners van en rondom de Hendrik Kuijpersstraat maandag 5 februari uit voor overleg. De heraanleg van de straat ligt namelijk al drie maanden stil en dat botst op veel protest.





Volgens de planning zou de renovatie van de straat tegen februari klaar zijn. Het stadsbestuur verdeelde deze week een brief om de vertraging te verklaren: "Bij de aanleg van de riolering kwamen we enkele onverwachte zaken tegen", staat in de brief. "De grote waterleiding nam meer plaats in dan oorspronkelijk was gedacht. Daarom werd het ontwerpplan aangepast, was er extra onderzoek nodig en hebben we met watermaatschappij Water-Link alles op alles gezet om bijkomend studiewerk zo snel mogelijk af te ronden. We beseffen dat we veel geduld vragen en excuseren ons voor de hinder. We hopen op begrip voor deze situatie van overmacht."





Geïnteresseerden worden maandag 5 februari verwacht in woonzorgcentrum Rubens in de Jozef Hermanslei 21 om 20 uur. (BSB)