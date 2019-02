In Mortsel is maar 1 op 40 straten naar vrouw vernoemd. En beterschap zit er niet meteen aan te komen Sander Bral

28 februari 2019

20u40 0 Mortsel Radio- en televisiepresentatrice Sofie Lemaire deed begin deze week voor een nieuw programma op Canvas een oproep voor ‘meer vrouw op straat’ . Het bestuur van Mortsel wil zich graag engageren om meer straten en pleinen naar vrouwen te noemen maar er is één probleem: er komen de volgende jaren amper straten erbij. Vandaag zijn er slechts vier die naar een lokale vrouw zijn genoemd.



Van de 163 straten in Mortsel zijn 56 straten naar personen vernoemd, waarvan twee naar families. Van de overige 54 straatnamen die op individuen gebaseerd zijn, zijn er 46 naar mannen vernoemd en acht naar vrouwen (net geen 15%). Slechts vier daarvan zijn gebaseerd op lokale vrouwen, gezien de Sint-Annalei, de Sint-Reinhildisstraat, de Sint-Bernadettestraat en de Maria Gorettistraat meer algemene verwijzingen zijn. Nieuwe straatnamen worden goedgekeurd op de gemeenteraad, doorgaans met advies van de heemkundige kring.

Historische link

“De laatste straatnaam in Mortsel die naar een persoon is vernoemd, dateert al van 1981 en is dus van voor mijn tijd”, lacht Bruno Gastmans van de heemkundige kring. “Ik weet niet wat de criteria voor naamgeving toen waren maar tegenwoordig stellen wij geen personen meer voor aan de gemeenteraad. Wel zoeken wij een historische link met de locatie. De meest recente suggesties die wij gegeven hebben waren Steenovenbos, omdat daar vroeger een bos lag met die naam, en Laathof in de wijk Dieseghem, omdat Dieseghem vroeger een Laathof of een rechtbank was. Doorgaans volgt de gemeenteraad het advies van de heemkundige kring daarin.”

De Mortselse dames Anna Van Hoorn, Lieve Gruyaert en Albertine ‘Madame Max’ Crab werden na hun dood wel geëerd door een straat naar hen te vernoemen. Maar de meest straffe madam moet Henriëtte van den Bergh-Mayer geweest zijn. Ze werd bekend voor de oprichting van het Museum Mayer van den Bergh en haar liefdadigheid. Zo liet ze in Mortsel 43 eengezinswoningen optrekken als sociale woningen aan de huidige Mayerlei. De Sint-Fredericusstichting voor onbemiddelde bejaarden werd later omgedoopt tot woonzorgcentrum Mayerhof.

Oscarwinnares

“Zoals in alle Vlaamse gemeentes zijn ook de straten in Mortsel vernoemd naar burgemeesters, geestelijken en notabelen en dat waren in het verleden nu eenmaal mannen”, zegt burgemeester Erik Broeckx (N-VA). “Bovendien geeft onze heemkundige kring meestal geen personen als advies voor nieuwe plaatsnamen maar eerder historische links met de locaties. Uiteraard wil ons bestuur in de toekomst wel nadenken om meer plaatsnamen naar vrouwen te noemen maar er gaan in Mortsel nog nauwelijks straten bijkomen. Enkel aan de nieuwe projecten Agfa-Gevaert en Venneborg zullen nieuwe straten komen de volgende jaren, maar dat zijn er ook maar een drietal. Dan nog is het eerst bekijken welke vrouwen in aanmerking zouden komen.”

Ook bij de heemkundige kring is er niet meteen een antwoord op die laatste vraag. Mortsels vrouwelijk geweld dat in aanmerking zou kunnen komen is Ke Riema, de toneel- en cabaretschrijfster die geboren werd als Maria Johanna Irma Wuyts. In een verre toekomst, omdat ze nu nog leven in leven zijn, heeft Mortsel nog Oscarwinnares Linda Van Tulden, ex-burgemeester Ingrid Pira en haar zus Ann ‘Nancy van Thuis’ Pira te bieden. En dan is het nog afwachten hoe bosbrosser Anuna De Wever haar verdere levensloop er zal uitzien.