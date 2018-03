In De Wolken doet de boeken dicht KINDERSPECIAALZAAK BOUWDE IN VIER JAAR NOCHTANS STERK MERK OP SANDER BRAL

01 maart 2018

02u46 0 Mortsel Kinderspeciaalzaak In De Wolken gaat de boeken sluiten. De Mortselse babywinkel heeft nochtans in vier jaar tijd een sterk merk opgebouwd en heeft het al die tijd zeer goed gedaan. "Maar je kan als kleine zelfstandige gewoonweg niet overleven in België", zuchten de eigenaars.

Kiala Freysen beheert met de hulp van haar man Bram al vier jaar lang kinderspeciaalzaak In De Wolken in de Sint-Benedictusstraat in Mortsel. Kersverse ouders konden er terecht voor geboortelijsten, babykleding, geboortekaartjes en fotoshoots met hun nieuwe spruiten. Tot nu, want Kiala en Bram willen ermee stoppen alvorens ze failliet gaan. "Een kleine zaak beheren en uitbaten is in dit land simpelweg niet haalbaar", zucht Kiala. "En dat komt niet omdat onze winkel vierkant draait, in tegendeel. Als je ons traject van de afgelopen jaren bekijkt, zie je dat we een sterk merk hebben opgebouwd in de zuidrand van Antwerpen en een sterke cliëntele basis hebben."





Babylijsten

"Zo hadden we op bepaalde momenten tot wel dertig babylijsten per maand, wat echt wel veel is voor een kleine zaak. Ik stond ook zoveel mogelijk zelf in de winkel om te besparen op personeel en mijn man deed de boekhouding na de uren van zijn andere job. En dan nog konden we financieel ons hoofd niet boven water houden. Het was koppig verder doen en failliet gaan of nuchter blijven en de stekker er zelf op tijd uittrekken. We hebben voor het laatste gekozen."





Uitverkoop

"Nadat ik deze week bekend maakte om ermee te stoppen, stond mijn telefoon niet stil", gaat Kiala verder. "Verschillende klanten, die intussen ook vrienden zijn geworden, kwamen ook langs om me te steunen. Op een bepaald moment werd het me te veel en ben ik achter de schermen aan mijn administratie begonnen, om mijn gedachten te verzetten. We geven eind maart nog een uitverkoop waarvoor op het Facebook-event al 300 aanwezige gasten staan en nog eens 1200 geïnteresseerden. Nog maar eens een teken dat onze winkel echt wel dynamiek veroorzaakte."





"De stad Mortsel organiseert wel events om de kleine zelfstandigen in het vizier te krijgen, maar daar blijft het dan ook bij. Van de Belgische staat moesten we ook nooit iets verwachten. Belastingscontroles, arbeidscontroles en gezondheidscontroles is het enige dat we van hen zagen. Maar buitenlandse webshops die zich niet aan adviesverkoopprijzen hoeven te houden, mogen gewoon hun gangetje gaan. Je kan het dan ook niet kwalijk nemen dat mensen besmet zijn met het bol.com-virus, maar wij zijn daar wel de dupe van."





"We plannen de winkel nog open te houden tot mei", besluit Kiala. "Zo hebben de mensen die al een geboortelijst besteld hebben nog steeds bij ons terecht. Ook de verkochte cadeaubons kunnen op die manier nog geïnd worden. Want een goeie service hebben wij altijd hoog in het vaandel gehouden, we willen in dezelfde stijl en in schoonheid ons verhaal afsluiten. Welk professioneel avontuur er daarna op mij wacht, weet ik nog niet."





De grote uitverkoop met kortingen tot 70% vindt plaats in de winkel in de Sint-Benedictusstraat 3 in Mortsel op zaterdag 24 en zondag 25 maart, telkens van 10 uur tot 18 uur.