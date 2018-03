In afwachting van Velo fietst Mortselaar met Cloudbike 01 maart 2018

Het allereerste deelfietsensysteem in Mortsel is een feit. Het Antwerpse Cloudbike, dat begin dit jaar driehonderd deelfietsen in Antwerpen plaatste, werd gisterenmiddag in Mortsel geïntroduceerd door het stadsbestuur. "We zijn al jaren vragende partij voor het Antwerpe Velo-systeem", legt Steve D'Hulster (sp.a) uit, schepen voor Fietsbeleid. "Maar we hebben geen idee wanneer de volgende uitbreiding is van Velo en wanneer Mortsel zal kunnen inpikken, daar is de stad Antwerpen mee bezig. De initiatiefnemers van Cloudbike zijn zelf naar ons toegestapt en we waren meteen enthousiast."





30 stuks

Mortsel start met dertig deelfietsen op drie zogenoemde 'dropzones' waar fietsen geopend en op slot gedaan kunnen worden met een applicatie op een smartphone. "Gemakkelijker dus dan het Velo-systeem", gaat D'Hulster verder. "Die vooraf afgebakende dropzones liggen nu op het Stadsplein, Gemeenteplein en aan de Hendrik Kuijpersstraat maar die zeer flexibel aanpasbaar. Na deze testfase bekijken we met Cloudbike of we eventueel dropzones moeten verschuiven of er meer moeten plaatsen. In afwachting van Velo is Cloudbike dus het ideale alternatief." Een ritje met een Cloudbike kost 0,50 euro voor de eerste minuten en vanaf daarna betaal je 0,05 euro per minuut extra. Voor een rit van Mortsel tot Antwerpen ben je zo ongeveer anderhalve euro lichter. (BSB)