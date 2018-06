Huis onbewoonbaar na brand in garage 18 juni 2018

De hulpdiensten werden zaterdagvoormiddag opgeroepen voor een brand in de Lieve Gruyaertstraat in Mortsel. Daar was brand ontstaan in een garage. "Het vuur is vermoedelijk ontstaan door werken aan een bromfiets, maar dat wordt nog onderzocht", zegt Johan Wonnink van de politiezone Minos. "Een persoon liep lichte verwondingen op en twee anderen zijn ook naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd. De garage is volledig uitgebrand. In de rest van de woning was er vooral rookschade. De woning zal toch enige tijd onbewoonbaar zijn. De getroffen personen kregen onderdak bij familie." (VTT)