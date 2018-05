Hitte maakt Highland Games extra zwaar 28 mei 2018

02u44 0

Fort 4 in Mortsel was gisteren het decor voor een wel erg bijzonder spektakel. Voor het eerst werden er op deze locatie immers Schotse Higland Games georganiseerd. Op het programma voor de deelnemers: zaken als paalwerpen, steenwerpen, kofferzeulen en zowaar ook blind whisky proeven. De warmte maakte de opdrachten extra zwaar, maar dat kon de pret niet drukken. Verschillende mannelijke deelnemers bevestigden dat ze - zoals het echte Schotten betaamt - geen onderbroek onder hun kilt droegen. Meteen een alternatieve manier om verkoeling te zoeken. Overigens was het ten strengste verboden om onder de kilts te gluren. "Overtredingen werden gesanctioneerd met een #metoo", grapte de organisatie. (KDC)