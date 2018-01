Historische gevel Sint-Lutgardis wordt niet afgebroken 24 januari 2018

Mortsel De historische gevel van de Sint-Lutgardisschool wordt dan toch niet afgebroken. Dat heeft het gemeentebestuur zopas beslist.

In het voorjaar ontstond er heel wat commotie in Mortsel omdat de historische voorgevel van de oude Sint-Ludgardisschool in het stadscentrum dreigde afgebroken te worden voor het project Stadsterras Oude-God. "Bij de aanvang van dit project vroegen we de ontwikkelaars om zowel ontwerpen met als zonder behoud van de gevel op tafel te leggen", legt burgemeester Erik Broeckx (N-VA) uit. "De plannen hebben het bestuur nu ervan overtuigd dat er geen nood is om de gevel af te breken. Daarom hebben we beslist dat er vanaf nu enkel ontwerpen welkom zijn waarbij de gevel behouden wordt." Zowel verschillende Mortselaars, de oppositiepartijen als de heemkundige kring lieten zich al uit over de mogelijke afbraak. "Wij zijn enorm tevreden met deze beslissing van het bestuur", reageert Bruno Gastmans, voorzitter van de heemkundige kring. "In 1943 werd de school platgebombardeerd door de geallieerden en kwamen er meer dan 60 kinderen om het leven. De heropbouw van de gevel staat symbool voor de veerkracht van onze jeugd en onze gemeente. Als geboren en getogen Mortselaar pleit ik voor het behoud van de gevel. Maar het blijft natuurlijk afwachten, graag zien wij een culturele of op zijn minst publieke functie voor de voorbouw van de school, maar daar hebben we nog niks over gehoord." Over de definitieve indeling van de site is nog niks bekend. "Dat hangt van de projectontwikkelaars af", gaat de burgemeester verder. "Wij hopen voor de aanvang van de zomer een voorstel op tafel te kunnen leggen waarbij duidelijk wordt welk gebouw welke invulling zal krijgen." (BSB)