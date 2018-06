Het wel en wee van BAR4 in enkele cijfers 29 juni 2018

Dat BAR4 er een opmerkelijk parcours heeft opzitten, zou men nog 'zacht uitgedrukt' kunnen noemen.





4 zomer 2011: start pop-up zomerbar





4 zomer 2013: eerste BAR4 aan fort





4 winter 2013: eerste winterbar BARrrr4





4 herfst 2017: concessie wordt slechts met één jaar verlengd





4 december 2017: BARrr4 stopt omwille van administratieve redenen





4 maart 2018: stad maakt nieuwe concessie-overeenkomst publiek





4 april 2018: stad communiceert over negatieve evaluatie zomerbar





4 juni 2018: BAR4 trekt kandidatuur uitbating shelter in





4 september 2018: slotweekend BAR4 (én jury duidt nieuwe uitbater aan).





(BSB)