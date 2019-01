Hendrik Kuijpersstraat woensdagvoormiddag versperd voor filmopnames Sander Bral

22 januari 2019

18u14 0 Mortsel Een gedeelte van de Hendrik Kuijpersstraat wordt woensdagvoormiddag afgezet voor filmopnames. Het gaat om het stuk straat tussen huisnummer 50 en de ingang van Agfa-Gevaert en tussen Naida World Wok en huisnummer 2. Plaatselijk verkeer blijft wel mogelijk.

Het stadsbestuur van Mortsel laat weten dat woensdagvoormiddag 23 januari een deel van de Hendrik Kuijpersstraat wordt afgezet. Gedurende de opnames wordt de straat verkeers- en parkeervrij gemaakt met nadarbarelen tussen huisnummer 50 en de ingang van Agfa-Gevaert en tussen Naida World Wok en huisnummer 2.

Doorgaand verkeer is tijdens de opnames niet mogelijk. Plaatselijk verkeer wel. “De nadarbarelen worden enkel geplaatst op het moment dat er effectief gefilmd wordt”, benadrukt het bij het stadsbestuur. “De impact op het verkeer is klein, maar we willen de bewoners wel op de hoogte brengen.”

De nadarbarelen mogen door de filmcrew geplaatst worden vanaf 9u30 en moeten ten laatste om 12u00 worden weggenomen.