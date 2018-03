GZA campussen zetten deuren open 13 maart 2018

02u27 0

Naar aanleiding van de zevende editie van de Dag van de Zorg opent GZA op zondag 18 maart de deuren van drie van haar voorzieningen. Tussen 10 en 17 uur krijgen bezoekers de kans om eens achter de schermen kijken van het GZA Ziekenhuizen campus Sint-Jozef in Mortsel. Voer zelf een gastroscopie uit, volg een rollatorparcours, woon een demonstratie bij van heup-, knie- en schouderprotheses of breng een bezoekje aan de oefenzaal van de kinesisten. Ook de woonzorgcentra Cadiz op het Eilandje of Hollebeek op het Kiel gaan de deuren open voor rondleidingen en animatie. Meer info via www.gzadagvandezorg.be. (NBA)