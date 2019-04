Grootouders voor het Klimaat voeren nu ook actie in Anuna’s thuisstad Sander Bral

17 april 2019

17u53 2 Mortsel Gelijktijdig met de spijbelende jeugd startte er begin dit jaar ook een klimaatbeweging van de derde leeftijd in ons land. Gisterenochtend zakten de ‘Grootouders voor het Klimaat’ af naar de Mortselse woensdagmarkt met een manifest voor een beter klimaatbeleid. Meer dan honderd marktbezoekers ondertekenden de eisen van de onafhankelijke burgerbeweging.

Grootouders voor het Klimaat is een internationale beweging die in ongeveer tien landen actief is zoals Frankrijk, Zwitserland, Nederland, Canada en de Verenigde Staten. In België is er een Waalse en een Vlaamse tak. Alle afdelingen eisen een rechtvaardig klimaatbeleid dat de internationale doelstellingen haalt. De Vlaamse grootouders gingen woensdagochtend op de markt staan in Mortsel, de thuisstad van de jonge klimaatactiviste Anuna De Wever. Ze gingen naar daar met een manifest dat een meer leefbare wereld wil doorgeven aan de volgende generaties.

Mening nog van tel

“We waren met een veel grotere ploeg aanwezig in Mortsel dan we op voorhand verwacht hadden”, zegt een enthousiaste Margriet Schoot, die de lokale acties van Grootmoeders voor het Klimaat coördineert. “Ons doelpubliek zijn grootouders of oudere mensen. Zij hebben dikwijls het gevoel dat hun mening niet meer van tel is maar wij willen hen het tegendeel bewijzen. We hebben meer dan honderd grootouders gesproken die ons manifest wilden ondertekenen.”

“De jeugd spreken we minder aan. Die hebben tegenwoordig genoeg leeftijdsgenoten die zich voor dezelfde doelen inzetten. We steunen hun acties trouwens al vanaf het begin. Elke donderdag gaan ook wij mee met de jeugd betogen voor een beter klimaatbeleid. Of dat nu in Antwerpen, Brussel of Oostende is.”

Wat er met de handtekeningen moet gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. “We gaan nu eerst bekijken welke instanties we moeten aanspreken”, besluit Margriet. “Maar tot actie overgaan, doen we sowieso.”