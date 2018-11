Grootkeuken woonzorgcentrum ontvangt prijs Gault&Millau Sander Bral

22 november 2018

16u16 0 Mortsel Het Meerminnehof heeft een award van Gault&Millau binnen. Woensdagavond ontving het keukenteam van het woonzorgcentrum de Catering Award in de categorie ‘Innovatie en Originaliteit’. “Wij houden rekening met de wensen van de bewoners en betrekken hen in het kookproces.”

De gerenommeerde gastronomische gids Gault&Millau heeft het keukenteam van het Meerminnehof in Mortsel woensdagavond beloond met de award ‘Innovatie en Originaliteit’ in de finale van de Catering Awards. “De inspanningen van het enthousiaste keukenteam werden al langer gesmaakt door de bewoners van het Meerminnehof”, benadrukt het stadsbestuur van Mortsel. “Dat het nu ook erkenning krijgt van Gault&Millau, doet ons enorm deugd.”

Een troef van het woonzorgcentrum is een eigen moestuin om de bewoners te betrekken bij het eten dat op hun bord terecht komt. “Samen groenten versnijden behoort tot de wekelijkse activiteiten”, zegt directeur Inge Wittockx. “Van de eigen gekweekte groenten maken we samen lekkere soep waaruit de Hoffeesten in september zijn gegroeid, stilaan een traditie. Familie en personeel genieten dan samen met de bewoners van de zelfgemaakte soep en een buffet. Inzetten op wat de bewoners zelf nog kunnen, vinden we erg belangrijk.”

De gerechten in het Meerminnehof zijn seizoensgebonden. “We houden daarbij rekening met de wensen en noden van onze bewoners”, gaat Wittockx verder. “Op die manier kunnen we voor de nodige afwisseling zorgen én onze ecologische voetafdruk zo laag mogelijk houden. Verder scholen we ons bij op het gebied van nieuwe technieken maar bewaren we ook de nostalgische smaken om prikkels op te wekken bij onze bewoners. We proberen de schaamte die soms heerst over het eten van gemixte voeding of fingerfood weg te werken. De nieuwe texturen van voedsel moet een nieuwe beleving worden voor de bewoners, in plaats van een stap achteruit.”