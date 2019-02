Groen verklaart liefde aan treinreizigers op ‘Valentrein’ Sander Bral

14 februari 2019

16u16 0 Mortsel Net zoals in vele andere Vlaamse gemeenten trok ook de lokale afdeling van Groen in Mortsel donderdagochtend richting station om de treinreizigers te bedanken. Reizigers ondertekenden de eisen van Groen voor een stipter, goedkoper en comfortabeler openbaar vervoer.

Naar jaarlijkse gewoonte trokken lokale afdelingen van Groen op Valentijn richting trein -en busstations om de liefde te verklaren aan mensen die met het openbaar vervoer reizen. Zo ook een delegatie van Groen-Mortsel, die donderdagochtend post namen aan station Mortsel-Oude God. Groen voorzag een streepje muziek en deelde kaartjes met eisen uit die de treinreizigers konden ondertekenen. De eisen van Groen zijn een stipter, goedkoper en comfortabeler openbaar vervoer.

Groen maakte van de gelegenheid gebruik voor een allereerste ‘gemeentestraat-activiteit’. “Groen werkt voortaan niet enkel in de gemeenteraad maar ook in de gemeentestraat”, verduidelijkt Ingrid Pira van Groen. “Dat is een reeks van verrassende acties en activiteiten waarvan het kuisen van de perrongang van het station de eerste is, omdat die al zo lang zo vuil is.”