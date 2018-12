Groen hekelt schepenverdeling Mortsel: “versnippering en onderling wantrouwen” Sander Bral

26 december 2018

16u57 1 Mortsel Het kersverse zogenoemde ‘Bourgondische’ schepencollege van Mortsel kan bij grootste oppositiepartij Groen op weinig bijval rekenen. “De bevoegdheidsverdeling laat een enorme versnippering tussen de verschillende coalitiepartijen zien en werkt een inefficiënt bestuur in de hand. Het lijkt alsof de nieuwe schepenen elkaar niet vertrouwen.”

Het nieuwe Mortselse bestuur van N-VA, sp.a en Open Vld kwam afgelopen maandag eindelijk met een nieuw schepencollege naar buiten. De ‘Bourgondische’ coalitie werd één week na de verkiezingen in oktober al gevormd maar het toekomstige bestuur deed er twee maanden over om een bestuursakkoord en een schepenverdeling op papier te zetten. “We hebben inderdaad gewacht met het verdelen van onze bevoegdheden tot we een inhoudelijk sterk bestuursakkoord konden voorleggen en terugkoppelen naar de verschillende partijen met hun bestuur en achterban”, reageert eerste schepen Koen Dehaen (N-VA).

Het is die verdeling dat bij Groen, met acht zetels de grootste oppositiepartij, in het verkeerde keelgat is geschoten. “Op de valreep heeft het toekomstige bestuur de nieuwe schepenen en hun bevoegdheden bekend gemaakt. De verdeling weerspiegelt de versnippering en het wantrouwen tussen de drie coalitiepartijen”, hekelt Groen-voorzitter Walter Duré. “Zo is het volledige sociale luik bijvoorbeeld verdeeld tussen twee verschillende schepenen van twee verschillende partijen. Gitta Vanpeborgh (sp.a) krijgt de OCMW-bevoegdheden maar moet welzijn, armoedebestrijding en sociale tewerkstelling afstaan aan Goele Custers (N-VA). Zelfs integratie en inburgering worden tussen beide schepenen verdeeld, wat totaal onlogisch is.”

“Alles wat met grondgebiedzaken te maken heeft en belangrijk is voor het klimaatbeleid wordt zelfs tussen vier schepenen en drie partijen verdeeld”, gaat Duré verder. “Burgemeester Erik Broeckx (N-VA) heeft openbare werken, Steve D’Hulster (sp.a) klimaat en mobiliteit, Livia Moreau (Open Vld) ruimtelijke ordening en stedenbouw en Koen Dehaen (N-VA) stadsprojecten. Wie moet voor welk project aangesproken worden? De besluitvorming en verantwoordelijkheid wordt op die manier zowel op de gemeenteraad als voor de Mortselse burger alles behalve transparant. De bevoegdheidsversnippering is geen goed nieuws voor Mortsel en kan niet op de goedkeuring rekenen van Groen.”

“De schepenverdeling is geen teken van wantrouwen maar is gebaseerd op de nieuwe organisatiestructuur van onze stad die enkel nog in zes domeinen werkt: ruimte, zorg, welzijn, beleving, financiën en beheer en ontwikkeling”, pareert schepen Dehaen (N-VA), die zijn bevoegdheden financiën, patrimonium en stadsprojecten behoudt. “Zo zullen er binnen verschillende domeinen één of meerdere schepenen hun bevoegdheden kunnen waarnemen. Het pakket welzijn en zorg is zo omvangrijk door het samengaan van het stadsbestuur met het OCMW dat het raadzaam was om het te verdelen tussen twee schepenen die zeer vertrouwd zijn met het thema en in de huidige legislatuur al prima hebben samengewerkt.”

“Een thema als klimaat is zo allesomvattend dat je het bijna in elke bevoegdheid tegenkomt”, vervolledigt Dehaen. “Van de keuze van fairtradeproducten bij het fietsontbijt voor personeel tot groendaken en ontharding van nieuwe bouwprojecten. Vele bevoegdheden zijn bovendien bij dezelfde schepenen gebleven zodat we de nieuwe legislatuur met vertrouwen en continuïteit kunnen starten. Enkel voor Livia Moreau is het een echte nieuwe uitdaging maar zij kent ruimtelijke ordening vanuit het provinciaal bestuur waar ze al twaalf jaar zetelt.”

Op dinsdag 8 januari wordt het nieuwe bestuursakkoord van Mortsel publiek voorgesteld.