Gewezen OCMW-voorzitter Roger Van den Steen (92) overleden 30 mei 2018

Roger Van den Steen is vorige week dinsdag op 92-jarige leeftijd overleden in Wilrijk. Op 14 augustus 1925 zag hij het levenslicht in Antwerpen. Hij was jarenlang politiek actief in Edegem als OCMW-raadslid en ook voorzitter voor de christendemocratische partij CVP. Na zijn carrière in Edegem was hij tot voor kort actief bij de senioren-CD&V van Mortsel. De families Van den Steen en Ruts nodigen vrienden en sympathisanten uit op de uitvaart in de O.L.Vrouw van Lourdes Basiliek in de Hovestraat in Edegem. De plechtigheid start vrijdag om 11.30 uur. Nadien wordt Roger te rusten gelegd op het ereperk van de Edegemse begraafplaats.





(BSB)