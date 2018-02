Geen stoet door sneeuwval 10 februari 2018

Door de aangekondigde sneeuwval werd het carnavalsprogramma in de Zoerselse basisschool De Kiekeboes enigszins bijgestuurd. Normaal zouden de leerlingen van de school in stoet door het dorp zijn getrokken, maar dat ging niet door. "Carnavalsgroep 't Bakske uit Mortsel zou normaal met een praalwagen naar hier komen, maar toen we een paar dagen geleden het weerbericht zagen hebben we die mensen afgebeld", zegt de directie van De Kiekeboes. "In de plaats daarvan was er een alternatief feestje binnen de schoolmuren en daar hebben de kinderen zich ook geamuseerd." Meest opvallende figuur tijdens het carnavalsfeest was trouwens Rafaël Mangelschots uit het vijfde leerjaar. De jongen was verkleed als Amerikaans president Donald Trump. Het was eens wat anders dan de traditionele ridders en prinsessen. (KDC)