Foto Video Dierckx stopt na 36 jaar ZAAKVOERDERS GAAN MET PENSIOEN EN ZOEKEN NIEUWE HUURDER PAND SANDER BRAL

02u26 0 Els Hermans en haar man Rudi Dierckx in hun fotowinkel aan de Statielei. Mortsel Rudi Dierckx en zijn vrouw Els Hermans sluiten binnenkort een hoofdstuk van 36 jaar Foto Video Dierckx af. De speciaalzaak in foto, video en klank was jarenlang een vaste waarde in het Mortselse winkelcentrum. Terwijl Rudi en Els van hun oude dag gaan genieten, stimuleert het stadsbestuur een heropleving van de Statielei: "De stad ontvangt nieuwe ondernemers met open armen."

Rudi Dierckx van Foto Video Dierckx in de Statielei in Mortsel heeft de afgelopen 36 jaar zes dagen op zeven in zijn winkel gestaan. "En met heel veel plezier", begint Rudi zijn verhaal. "Maar we zijn op pensioengerechtigde leeftijd gekomen en we vinden dat het nu tijd is voor iets anders. Wat we gaan doen met de vrijgekomen tijd, weten we nog niet. Eerst en vooral moeten er nog een paar dingen geregeld worden zoals de verhuur van ons pand en zullen we onze draai moeten vinden in ons nieuw leven. Op termijn willen we samen gaan reizen, maar laten we gewoon al starten met genieten van de kleine dingen in het leven", glimlacht Rudi.





In 1981 stampte Rudi zijn zaak eigenhandig uit de grond in het winkelcentrum van Mortsel. Hij was gepassioneerd door fotografie en had het ook gestudeerd. "Op dat moment was mijn vrouw Els nog actief als verpleegkundige maar toen enkele jaren later bleek dat onze zaak een succes werd, is ze ook full time in de winkel komen werken", gaat Rudi verder. "De jaren nadien hebben we nog extra personeel moeten aanwerven. Jammer genoeg hebben we die nu allemaal moeten ontslaan omdat we ermee stoppen. Het goede nieuws is dat zij ondertussen allemaal al een andere job hebben gevonden."





Het koppel is nog volop bezig met de uitverkoop. De twee hopen rond 10 januari definitief te sluiten.

Ups & downs

In bijna vier decennia hebben Rudi en Els veel zien veranderen in het centrum van Mortsel: "De Statielei heeft ups en downs gekend met af en toe ook moeilijkere periodes voor de kleine zelfstandigen. Maar ik zie dat er wel nog steeds moeite gestoken wordt in het centrum dus het komt vast wel goed met de middenstand. We gaan er ook van uit dat we niet lang zullen moeten zoeken naar een huurder voor ons zakenpand."





Modeshow

"Het bruisende leven in de Statielei, Mechelsesteenweg en Antwerpsestraat is inderdaad wat afgezwakt", geeft burgemeester Erik Broeckx (N-VA) toe. "Vroeger werd het zakencentrum in leven gehouden door drijvende krachten in middenstandsorganisaties. De trekkers daarvan zijn op een bepaald moment moeten stoppen en er kwam nooit echt opvolging. We proberen dat als stad zelf op te vangen door evenementen te organiseren als Mortsel Wintert en Zomert, de braderij en de modeshow. Maar onze winkelstraten doen het wel beter ten opzichte van andere centra in de regio. We zien ook nieuwe jonge ondernemers met speciaalzaken naar hier trekken die we met open armen ontvangen. De stad voorziet ook een subsidie van 12.500 euro voor elke Mortselaar die zijn zaak naar het centrum verhuist. De grote glorietijd van de Statielei is voorbij, daar moeten we niet flauw over doen. Maar we doen er alles aan om ons winkelcentrum te blijven stimuleren en promoten."





Rudi en Els zijn op dit moment bezig met een grote uitverkoop. Ze hopen de winkel definitief te kunnen sluiten rond 10 januari.