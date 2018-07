Fietser (89) kritiek na dodehoekongeval 11 juli 2018

Een 89-jarige fietser is zwaar gewond geraakt toen hij gistermorgen werd aangereden door een vrachtwagen in de Septestraat. De man stak het zebrapad over aan het kruispunt met de Hendrik Kuijpersstraat toen het voor hem groen licht was. Een vrachtwagen die rechtsaf draaide richting de fabrieken van Agfa Gevaert, had de fietser niet gezien en reed hem aan. De bejaarde man werd enkele meter meegesleurd.





De ambulanciers van de bedrijfsbrandweer van Agfa Gevaert dienden de man de eerste zorgen toe. Daarna werd hij door een spoedarts verzorgd en met verschillende breuken overgebracht naar het ziekenhuis.





Alles wijst op een dodehoekongeval. Daarom stuurde het parket geen verkeersdeskundige ter plaatse. (PLA)