Familie Totté herenigd met groottante 06 april 2018

Tussen de voornamelijk oudere nabestaanden en familieleden schuift ook de 15-jarige Jente Totté aan om een doosje uit te kiezen. Samen met haar vader Johan zal ze het herdenkingsdoosje van haar groottante Leonieke Totté, de zus van haar grootvader langs vaders kant, bij zich dragen. Leonieke zat in het vijfde leerjaar toeen haar school getroffen werd door een bom. Volgens Johans vader overleefde geen enkele van haar klasgenootjes het bombardement. Vader en dochter zijn nog zichtbaar aangedaan door hun familiegeschiedenis. "We hebben wel al een idee wat we gaan achterlaten in haar doosje", vertellen ze. (BSB)