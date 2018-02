Facebookgroep wordt politieke beweging MORTSEL LEEFT! EN MORTSEL-ANDERS SAMEN NAAR VERKIEZINGEN SANDER BRAL

16 februari 2018

02u29 0 Mortsel De populaire Facebookgroep 'Mortsel Leeft!' en de politieke partij mortsel-anders gaan samen in zee. Maandagavond stellen ze hun kieslijst voor waarmee ze onder de noemer Mortsel Leeft! naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober zullen trekken. De ambitie is duidelijk: "We willen in de volgende bestuurscoalitie al meteen mee besturen."

Naranjo Decamps van vastgoedmakelaar Habicom start maandagavond met zijn werknemer Kurt Van Camp een nieuwe politieke beweging op in Mortsel. Decamps startte in 2006 mee de onafhankelijke partij mortsel-anders op en zetelt er al tien jaar voor in de gemeenteraad. Hij gaat in zee met Kurt Van Camp, die het afgelopen zomer een noodzaak vond om de Facebookgroep 'Mortsel Leeft!' op te richten. "Ik ben geboren en getogen in Mortsel en heb er twintig jaar gewoond bij mijn ouders", start Kurt zijn verhaal.





Fileproblemen

"Daarna ben ik mijn geluk gaan zoeken in Antwerpen om na vijfentwintig jaar met mijn gezin terug naar mijn roots te trekken. Toen ik mijn plannen om terug naar Mortsel te keren verkondigde bij vrienden en familie, kreeg ik veel negatieve respons. Mortsel zou zich intussen geëvolueerd hebben tot een stad van fileproblemen en lege winkelpanden. Toch ben ik teruggekomen en om de draad van het sociale leven terug op te pikken, sloot ik me aan bij de populaire Facebookgroep 'Ge zijt van Mortsel als ge.....', goed voor bijna achtduizend leden."





"Daar botste ik alweer op negatieve energie rondom mijn geliefde stad", gaat Kurt verder. "Inwoners die geen oog hebben voor de positieve evoluties in Mortsel, die zich enkel uitlaten over de problematiek van de stad, die hun gal uitspuwen over het kleinste ongemak en die ongeremd verwijten naar elkaars hoofd slingeren. In mijn job binnen het vastgoedbedrijf ondervond ik dat mensen twijfelden om een huis te kopen in Mortsel omwille van die Facebookgroep. Toen ik merkte hoe veel invloed sociale media hebben op het dagelijks leven, kwam ik op het idee om mijn eigen groep op te richten."





Positieve boodschap

Afgelopen augustus zag Kurts nieuwe Facebookgroep het licht. "Met 'Mortsel Leeft!' wil ik iedereen overtuigen dat het wél fijn wonen is in Mortsel", benadrukt Kurt. "Door de positieve verhalen te benadrukken zoals het nieuwe zwembad dat binnenkort opgeleverd wordt of de plannen voor de nieuwe voetbalkantine. En die boodschap blijkt te werken want in een korte tijd hebben we al duizend leden bij elkaar gesprokkeld."





Een dynamiek die ook Naranjo Decamps van mortsel-anders niet ontgaan is. "Met Mortsel Leeft! willen we met de positieve boodschap die Kurt al een half jaar verspreid naar de kiezer trekken", legt Decamps uit. "We willen vooral de negatieve perceptie rond Mortsel eruit en we zullen de stad terug als een succesvol merk profileren. We zijn hier achter de schermen al heel lang mee bezig en volgende week zullen we ons actieplan voorstellen. Zo willen we onder andere meer dynamiek brengen op ons mooie stadsplein, waar nu amper iets gebeurt."





De kieslijst wordt maandagavond verkondigd. "Die bestaat uit zowel groengezinden als liberalen als Vlaams nationalisten als wat dan ook. De politieke kleur maakt niet uit bij ons, zolang men zich maar constructief opstelt voor onze stad." Of Kurt De Camp zelf op de lijst zal pronken, wilde Mortsel Leeft! gisteren nog niet kwijt.





