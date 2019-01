Extra verbodsbord enkelrichtingsstraat tegen hardleerse bestuurders Sander Bral

10 januari 2019

17u26 0 Mortsel Een verbodsbord onder een bord om voorrang te verlenen. Het zorgt voor heel wat verwarring op het kruispunt van Grotenhof met Krijgsbaan. “Grotenhof is al jaren een enkelrichtingsstraat. De verkeerspolitie heeft een extra verbodsbord gehangen voor hardleerse bestuurders die de enkele richting negeren.”

Op straat en op sociale media wordt er al enkele dagen de draak gestoken met de vreemde bordencombinatie aan het Mortselse kruispunt van Grotenhof met Krijgsbaan. Een driehoek om voorrang te verlenen en een aankondigingsbord voor het einde van een zone dertig boven een verbodsbord, doet inderdaad de wenkbrauwen fronsen. Toch is er een logische uitleg.

“Grotenhof is al jaren een enkelrichtingsstraat in de richting van het Stadsplein en dus weg van de Krijgsbaan”, verduidelijkt kersvers schepen voor mobiliteit, Steve D’Hulsters (sp.a). “Dat is, zoals het hoort, duidelijk aangegeven aan zowel het begin als het einde van Grotenhof. De verkeerspolitie merkte echter op dat het verbod om richting Krijgsbaan te rijden regelmatig overtreden wordt. Daarom werd er voor alle duidelijkheid een extra verbodsbord geplaatst wanneer je de Krijgsbaan wil oprijden. De aankondiging van het einde van zone dertig en het bord om voorrang te verlenen zijn nog steeds van toepassing op fietsers en voetgangers, die wel in beide richtingen mogen in Grotenhof. Zij moeten weten dat ze voorrang moeten verlenen aan het verkeer op de Krijgsbaan en dat de zone dertig niet meer geldt. Eerstdaags komt er een extra bord dat aangeeft dat het verbodsbord niet van toepassing is op fietsers en voetgangers.”

Grotenhof blijft nog minstens een enkelrichtingsstraat tot het einde van de werken aan de Krijgsbaan. De huidige werken in de Fortstraat en de Lodewijk Dosfellei zouden voor het bouwverlof in de zomer klaar moeten zijn. Daarna kan de provincie beginnen met de werken aan de Krijgsbaan, die ruim een jaar in beslag zullen nemen.