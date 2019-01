Ex-topjudoka’s organiseren judodag voor Helden voor Helden ADA

20 januari 2019

Om de nieuwe vzw Helden voor Helden in de kijker te zetten organiseerden de initiatiefnemers van de vzw, ex-judoka’s Hanne Van Bossele en haar partner Koen Sleeckx, een judodag in de dojo van judoclub Mortsel. De nieuwe vzw zet zich in voor de ontwikkeling van talenten van kinderen met een chronische en levensbedreigende aandoening. Van Bossele en Sleeckx startten dit initiatief naar aanleiding van de immuniteitsziekte van hun zoontje Stan (5).

De judodag stond onder leiding van drie Antwerpse judoboegbeelden : Ilse Heylen (bronzen medaille OS 2004), Matthias Casse (Wereldkampioen juniores) en Roxane Taeymans (Europees kampioen u23). Tussen 10 uur en 14 uur kon jong en oud, beginneling en gevorderde kennis maken met de sport en zijn of haar technieken bijschaven onder leiding van professionals.