Enkel nog matchen Rode Duivels in BAR4 POLITIE NEEMT BESLISSING UIT VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN SANDER BRAL

23 juni 2018

02u52 0 Mortsel Zomerbar BAR4 aan Fort 4 in Mortsel mag enkel nog WK-wedstrijden van de Rode Duivels uitzenden. Dat beslisten de politie en het stadsbestuur omwille van veiligheidsmaatregelen. "Opnieuw een pesterij van het stadsbestuur om BAR4 weg te jagen uit de shelter aan het fort", klinkt het bij sympathisanten van de zomerbar.

Voor aanvang van het WK voetbal in Rusland zat de organisatie van BAR4 samen met de stadsdiensten voor een veiligheidsoverleg. Daar werd belist dat de zomerbar uit veiligheidsoverwegingen niet elke wedstrijd van het EK mocht uitzenden. BAR4 kreeg enkel toestemming voor alle wedstrijden van België, de halve finale, de finale en enkele topwedstrijden zoals Portugal tegen Spanje. "Met tegenzin hebben we ons netjes aan die afspraken gehouden", klinkt het bij de organisatie van BAR4. "Maar de lokale politie is van mening dat we misbruik hebben gemaakt door extra wedstrijden uit te zenden en heeft ons op de vingers getikt. Vanaf nu mogen we enkel nog de matchen van de Rode Duivels uitzenden. Jammer want zo hebben we onder andere de topper tussen Argentinië tegen Kroatië moeten missen. We hebben opnieuw een aanvraag ingediend bij politie en stadsbestuur. We stellen vast dat verschillende andere cafés en locaties wel alle matchen mogen uitzenden, terwijl die niet eens toelating gevraagd hebben. Ondanks de waslijst aan maatregelen die wij genomen hebben, kan het stadsbestuur het blijkbaar niet laten om ons opnieuw te viseren."





"Of de politie ingaat op die nieuwe aanvraag, is nu nog niet duidelijk", reageert burgemeester Erik Broeckx (N-VA), die instaat voor de veiligheid in zijn stad. "Als de politie beslist om het aantal grote events rondom het WK te beperken omwille van de veiligheid, gaan wij daar als stad uiteraard in mee. Als er cafés zijn die wedstrijden uitzenden zonder toestemming, zal de politie daar ook optreden. Mogelijk zijn er enkele locaties in Mortsel door de mazen van het net geglipt, maar er is uiteraard ook wel een gradatieverschil tussen dertig koppen op café en duizend man op een zomerbar."





"Pesterij"

Verschillende Mortselaars zijn niet te spreken over de beslissing om het aantal uitgezonden wedstrijden in BAR4 te beperken tot de matchen van België. "Het stadsbestuur wil BAR4 hiermee opnieuw een hak zetten", klinkt het op sociale media. "De zoveelste pesterij om de organisatie van BAR4 weg te jagen uit de shelter aan het fort." BAR4 zelf distantieert zich van die uitspraken.





"Daar is helemaal niks van aan", pareert burgemeester Broeckx. "Wij hebben de volgende consessie van de shelter aan het fort inderdaad publiek open gesteld. De kandidatuur van BAR4 om de consessie te verlengen wordt serieus genomen maar er zijn ook andere kandidaten. BAR4 heeft het dus zelf in handen, als ze het beste voorstel kunnen voorleggen, zal onze voorkeur terug naar hen gaan."





"Er is geen haar op ons hoofd dat er aan denkt om te stoppen met deze succesvolle zomerbar", benadrukt Broeckx. "In tegendeel, we willen er zelfs mee uitbreiden. Maar met welke uitbaters? Dat moet de jury uitmaken."





Meer over BAR4

sport

sportdiscipline

voetbal