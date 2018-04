Elke inwoner zijn fietsenstalling NIEUWE BOUWCODE HEEFT NU OOK PARKEERNORM VOOR FIETSEN SANDER BRAL

12 april 2018

02u54 0 Mortsel Nieuwe woonprojecten in Mortsel zullen voortaan verplicht rekening moeten houden met fietsparkeerplaatsen. De kersverse bouwcode van het bestuur zegt dat er voortaan één fietsenstalling per inwoner moet zijn.

De nieuwe bouwcode van Mortsel zet de fiets centraal. Het aantal parkeerplaatsen per woning voor wagens is al langer van toepassing, maar voortaan voorziet de stad ook een parkeernorm voor fietsen. "Ons bestuur beschouwt de fiets als onmisbare basisvoorziening", benadrukt Steve D'Hulster (sp.a), schepen voor Fietsbeleid. "Als je mensen wil stimuleren de fiets te nemen, moet je er ook voor zorgen dat ze hun fiets op een degelijke manier kunnen stallen. Via de bouwcode garanderen we die plaats in of naast de woningen zelf. Vanaf nu moet er veel elk hoofdkussen of voor elke bewoner een fietsenstalling aan de woning zijn."





Voortuinen

"In Mortsel zijn er enorm veel woningen met voortuinen", gaat D'Hulster verder. "We zien de laatste jaren dat fietsers geïmproviseerde fietsenstallingen in die voortuinen plaatsen. Volgens de oude bouwcode was dat in principe verboden, maar daar hebben we nooit echt hard tegen opgetreden, tenzij het straatbeeld te hard werd aangetast. Met de nieuwe bouwcode mogen mensen wel overdekte stallingen in hun voortuinen plaatsen mits ze enkele voorwaarden naleven. Zo moet het groen in de straat gewaarborgd worden, mag niet heel de voortuin verhard worden en zijn te grote constructies ook niet toegelaten. Het is niet de bedoeling dat heel de straat wordt volgebouwd met metershoge blokhutten."





Woningsplitsing inperken

Voor autoparkeerplaatsen blijft de norm hetzelfde. De nieuwe bouwcode voorziet nog steeds één parkeerplaats per wooneenheid maar voor woonprojecten die extra inspanningen doen om autodelen, openbaar vervoer of fietsen te stimuleren, kunnen er uitzonderingen gemaakt worden. Verder grijpt het bestuur met de nieuwe bouwcode ook de kans om woningsplitsing in te perken. "We hebben in de stad veel grote woningen die door projectleiders opgesplitst worden in verschillende appartementen", zegt D'Hulster. "Dat tast het karakter van onze wijken aan. Met de nieuwe bouwcode is het moeilijker geworden om woningen op te splitsen in meerdere wooneenheden. Dat zal enkel nog kunnen voor woningen met een vloeroppervlakte van meer dan 250 vierkante meter. De rest van de nieuwe bouwcode is vooral op duurzaamheid gericht. Zo zullen nieuwe woonprojecten minstens dertig percent leefbare groene ruimte moeten integreren."