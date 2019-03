Eigenaar van auto die 6 jaar onaangeroerd bleef: “ Als ik een auto nodig had, ging ik er één huren” Patrick Lefelon

06 maart 2019

11u54 0 Mortsel Hoe kan iemand zijn Opel Corsa zes jaar onaaangeroerd in de Bremveldlaan in Mortsel laten staan? Miste die man zijn auto niet?Een klimaatactivist die niet meer wil rijden? Was er iets louche mee aan de hand? “Niets van dat alles”, zegt de dertiger uit Mortsel, “Ik was hem gewoon vergeten.”

De man wil liever anoniem reageren, nadat hij alle commentaren op sociale media heeft gelezen: “Ik ben een aantal jaren geleden verhuisd. Voor mijn Corsa had ik toen nog een bewonerskaart. Dus ik liet de auto in mijn oude buurt staan. Toen die bewonerskaart verviel, heb ik hem uit het zicht geparkeerd in de Bremveldlaan. Daar hoefde ik niet te betalen en stond hij niemand in de weg. Ik twijfelde of ik een nieuwe bewonerskaart zou aanvragen of mijn auto zou verkopen. Zo is het begonnen. Na enkele weken raakte die auto uit mijn gedachten.”

Onze auto-eigenaar bleef wel de autoverzekering en de wegenbelasting betalen. Toch enkele honderden euro per jaar.

“Ik weet het, maar die kosten worden automatisch verwerkt door de bank. Je krijgt geen aanmaningen of zo. Ik betwist trouwens dat de auto daar zes jaar heeft gestaan. Midden 2014 heb ik er nog mee gereden, dat weet ik zeker. Maar goed, de Corsa heeft wel jaren ongebruikt in de Bremveldlaan gestaan. Ik heb mijn rekening gemaakt. De auto heeft mij flink wat onnodig geld gekost. Als ik een auto nodig had voor grote boodschappen of zo, dan huurde ik er één. Voor alle andere verplaatsingen neem ik trein en fiets. ”

Volgens de politie van Mortsel is de eigenaar verschillende keren verwittigd dat zijn auto zou getakeld worden.

“Dat klopt, de wijkagent is twee keer langsgeweest. Ik wilde wel actie ondernemen en de auto verplaatsen om hem dan te verkopen. Maar het keuringsbewijs was vervallen. Dus ik kon hem niet zomaar verplaatsen. Door mijn onregelmatige werkuren is het voor mij niet gemakkelijk om overheidsdiensten te contacteren. Zo raakte die verkoop telkens op de lange baan. Vorige week heb ik er nog eens aan gedacht. Maar ook dan heb ik geen actie ondernomen.”

Gisteren had onze dertiger niets in de gaten. Tot hij ‘s avonds naar enkele nieuwssites keek en zijn Opeltje in de hijs van een takelwagen zag hangen. “Ik was wel verrast. Raar dat de mensen daar zoveel commentaar op geven. Van die autoverkoop moet ik nu echt werk maken.”