Egyptisch restaurant kookt nu ook Marokkaans 21 februari 2018

02u30 0

Het bekende Egyptisch restaurant Al Basha aan de Antwerpsestraat in Mortsel is uitgebreid met een extra zaak die zich enkel op de Marokkaanse keuken toespitst. De 55-jarige zaakvoerder Ahmed Gaafar opende vorige week het gelijknamig Marokkaans restaurant, twee panden naast het bestaande Al Basha. "Veertien jaar geleden ben ik door omstandigheden volledig van Egypte naar België gereisd", herbeleeft Ahmed. "Ik was boekhouder van opleiding waardoor ik quasi onmiddellijk in Mortsel mijn eigen zaak kon oprichten. Ik leerde de Vlaming toen de Egyptische keuken kennen en vandaag bestaat mijn zaak Al Basha nog steeds. Het is ondertussen zo'n succes geworden dat ik besloot een nieuw filiaal op te richten met een focus op Marokkaanse gerechten. In de Marokkaanse Al Basha is de specialiteit tagine met couscous en kip of lam. Met zowel een Egyptisch als Marokkaans aanbod is onze mooie zaak uniek in de hele regio." Al Basha is elke dag open vanaf elf uur 's ochtends, het Marokkaanse gedeelte opent elke dag om vier uur in de namiddag. (BSB)