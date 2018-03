Eerste natte carnavalsstoet in elf jaar 12 maart 2018

02u43 0

Elf is doorgaans een magisch getal voor carnavalisten maar in Mortsel viel dat afgelopen weekend een beetje tegen. Het was namelijk de allereerste praalwagenstoet in elf jaar bij regenweer. "Al bij al viel dat nog goed mee", herbeleeft Kevin van Asch, de uitgefeeste voorzitter van organisatie Karnamor. "Bij het begin van de stoet was het nog droog en toen het begon te regenen is het publiek gewoon blijven wachten. Daarna hebben we wat regenvlagen over onze kostuums gehad maar toen onze karavaan de tribune aan het Stadhuis passeerde, waar enorm veel volk stond, was het opeens terug droog. Somber weer is nooit leuk maar we hebben het beste ervan gemaakt en we hebben enkel positieve reacties gekregen, dus wij zijn tevreden." Ook het carnavalbal op zaterdagavond in Hangar 68 aan Fort 4 was een schot in de roos en gisterenmiddag konden honderden verkleedde kindjes zich uitleven op het kinderfeest. "En dan de grote opkuis", lacht Kevin. "Want maandagochtend kan ik als leraar weer met veel plezier voor de klas gaan staan." (BSB)