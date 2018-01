Eerste kennismaking met nieuw zwembad 29 januari 2018

02u30 0 Mortsel De bouw van het nieuwe intergemeentelijke zwembad Den Bessem zit goed op schema. Zaterdag, zo'n vier maanden na de eerste steenlegging, werd de kuip voor het eerst gevuld met water en konden de betrokken raden met de nieuwe infrastructuur gaan kennismaken.

Er moet nog flink wat gewerkt worden in het zwembad, maar dat belette de stad Mortsel niet om zaterdag al de deuren open te zetten voor een werfbezoek en de kuip voor de eerste keer te vullen met water. Eén ding lijkt nu al zeker: het nieuwe zwembad - met een instructiebad en een groot 25-meterbad - wordt een paradijs voor zwemfanaten.





"De ramen van het zwembad gaan helemaal tot beneden, waardoor je vanuit het zwemwater een mooi zicht hebt om het fort en de omringende natuur", zegt Mortsels schepen van Sport Lieve Voets (N-VA). "Het zwembad zal bovendien integraal toegankelijk zijn voor minder mobiele personen. Het instructiebad beschikt over een helling en een verstelbare bodem, terwijl we in het grote bad werken met een tillift en een luie trap (trap met kleine hellingshoek, red.)."





Open in september

De komende maanden zal er verder worden gewerkt aan de binnenafwerking. De isolatie moet nog worden aangebracht en de kleedkamers moeten nog worden geplaatst. "De werken zitten perfect op schema", vervolgt Voets. "De bedoeling was om het zwembad in september van dit jaar te kunnen openen. Dat is nog steeds een haalbare datum."





Het intergemeentelijke zwembad wordt gebouwd door het AGB Mortsel in opdracht van de stad Mortsel en de gemeenten Borsbeek, Edegem en Hove. Het kostenplaatje wordt geraamd op 6 miljoen euro, exclusief btw. De Vlaamse overheid heeft een subsidie van 1,8 miljoen euro veil voor het project. (BCOR)