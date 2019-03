Eerste carnaval zonder oprichter: “Albert zal drie dagen waken over ons.” Sander Bral

06 maart 2019

13u47 1 Mortsel Karnamor maakt zich op voor misschien wel de meest beladen carnavalsdriedaagse in heel zijn bestaansgeschiedenis. De Mortselse carnavalsvereniging verloor een maand geleden zijn oprichter en erevoorzitter Albert Vanderhoydonk (77). “Heel het weekend zal in het teken van Albert staan, hij zal drie dagen waken over het Mortselse carnaval.”

Albert Vanderhoydonk, oprichter, president en erevoorzitter van de Mortselse carnavalsvereniging Karnamor liet eind januari op 77-jarige leeftijd het leven na een slepende ziekte. Met drie kompanen stichtte hij in 1994 de vereniging Karnamor nadat de vorige carnavalsvereniging in Mortsel er de brui aan gaf. Wat toen begon als een bescheiden stoet met vijf wagens, groeide in 25 jaar uit tot de meest indrukwekkende parade van de Antwerpse zuidrand met meer dan vijftig praalwagens uit binnen- en buitenland. Zaterdag vindt de allereerste stoet van Karnamor plaats zonder Albert.

“Niet écht zonder”, benadrukt huidig voorzitter Kevin van Ash. “Albert zal vanaf vrijdag tot en met zondag alomtegenwoordig zijn in Mortsel en erop toezien dat alles goed verloopt. In de grote feestloods komt een grote karikatuur van Albert te hangen. Dezelfde afbeelding zullen alle leden van Karnamor op hun kostuums spelden. De stoet wordt geopend met een grote vlag waar Albert op schittert. Hij zal dus niet weg te denken zijn het komende weekend. Albert was vooraleer hij naar Mortsel kwam, al actief in het Limburgse carnavalswezen en ook in het West-Vlaamse maakte hij in al die jaren veel vrienden in de gemeenschap. Met zijn winkel in carnavalsartikelen maakte hij zich ook over heel het gewest populair. Verschillende groepen van buiten de regio hebben zaterdag tijdens de stoet dan ook iets gepland om Albert te eren. Dat doet ons veel plezier.”

Alberts vrouw Viviane, die zelf ook in het bestuur van Karnamor zit, zal zaterdag op de eerste rij van de tribune zitten. “Het zal een moeilijk weekend voor haar worden, maar ze weet dat Albert niet anders zou willen dan dat het feest ook zonder hem doorgaat”, gaat Kevin verder. “Het zal voor iedereen een weekend met een dubbel gevoel worden. Maar we weten dat Albert meekijkt, daar trekken we ons aan op.”

Verschillende carnavalstoeten in het Antwerpse zijn verdwenen, afgelast of zijn aan hun laatste editie toe. “Dat is jammer om te zien, maar dat wil zeggen dat Mortsel dé referentie moet worden”, gaat Kevin verder. “Waarom die parades verdwijnen? Tegenwringen van gemeentebesturen en geldproblemen. Van het eerste hebben wij gelukkig geen last, onze samenwerking met de stad verloopt elk jaar prima. Geld is een andere zaak, we zijn elke keer een heel jaar bezig om geld in het laatje te brengen en het organiseren van zo’n stoet kost elke keer meer en meer geld. Maar wij blijven doorgaan. Voor onszelf, en voor Albert.”

Het carnaval in Mortsel start vrijdag om 13u in Hangar 68 aan het fort met een seniorennamiddag. Die avond ontvangt Prinses Jessy I de sleutel van de stad en op zaterdag gaat de stoet om 14u van start aan de Neerhoevelaan en de Drabstraat. Om 20u11 volgt het grote bal en op zondag is het vanaf 14u kinderdisco Splash.