Eén tegen allen, allen tegen zwaar verkeer: Mortsel, Borsbeek en Boechout gaan samen vrachtwagens uit dorpskern weren via slimme camera’s Sander Bral

04 april 2019

15u58 1 Mortsel De burgemeesters van Mortsel, Borsbeek en Boechout gaan samen het doorgaand vrachtverkeer in hun gemeenten weren door het inzetten van slimme camera’s tijdens de heraanleg van de Krijgsbaan. Vrachtvervoer zal de omleiding tijdens de werken richting Mortsel niet kunnen nemen. De Vlaamse overheid moet het plan eerst nog wel goedkeuren.

Midden maart werd een 93-jarige man aangereden door een vrachtwagen in het centrum van Mortsel. De man overleefde de klap niet en het doorgaand vrachtverkeer werd - alweer - een veelbesproken punt op de Mortselse gemeenteraad. Gewezen burgemeester Ingrid Pira (Groen) vroeg zich af hoe het stadsbestuur het vrachtvervoer uit de stad kon weren. Dat antwoord komt er nu, in samenwerking met buurgemeenten Borsbeek en Boechout.

Proefproject

Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de stad Mortsel en Infrabel plannen vanaf eind augustus een volledige heraanleg van de druk bereden Krijgsbaan (R11) vanaf de Eggestraat tot net voorbij het kruispunt met de Heirbaan. Na de werken moet de Krijgsbaan verkeersveiliger zijn, in het bijzonder voor fietsers en voetgangers. De burgemeesters van Mortsel, Borsbeek en Boechout zien de heraanleg als een kans om het vrachtverkeer uit de gemeentecentra te bannen en op de Antwerpse Ring, de E313 en de E19 te houden. “Het gaat om een proefproject van negen maanden dat na de werken hopelijk permanent kan worden.”

Zwaar vervoer hoort niet thuis in het centrum van Mortsel en dat van de buurgemeenten. Het tast de leefkwaliteit van onze centra te zwaar aan Burgemeester Erik Broeckx (Mortsel)

Concreet voor de Mortselse Krijgsbaan zal alle gemotoriseerd verkeer enkel mogelijk zijn richting Borsbeek. Het inrijdende verkeer richting Mortsel wordt omgeleid via de Heirbaan en de Drabstraat. “Een omleiding die noch toegelaten, noch geschikt is voor vrachtverkeer”, zegt burgemeester Erik Broeckx (N-VA). “Zwaar vervoer hoort niet thuis in het centrum van Mortsel en dat van de buurgemeenten. Het tast de leefkwaliteit van onze centra te zwaar aan.”

Naast de omleiding van de Krijgsbaan willen de burgemeesters vrachtverkeer ook weren met ANPR-camera’s die nummerplaten herkennen. Aan de afrit van de E313 in Massenhoven (Zandhoven) en aan de rotonde in Wommelgem zouden zulke camera’s moeten komen. Ook tussen Mortsel en Boechout zouden mobiele camera’s moeten komen.

ANPR-schild

“De heraanleg van de Krijgsbaan is een opportuniteit om te testen of we via een ANPR-schild zwaar verkeer op de wegen kunnen houden die daarvoor bestemd zijn”, zegt Boechouts burgemeester Koen T’Sijen (PRO Boechout&Vremde). “In een stads- of dorpscentrum zorgen ze enkel voor extra pollutie en lawaaihinder.”

De burgemeesters dromen al van een voortzetting van het ANPR-schild na de testfase, maar die testfase zelf moet eerst nog goedgekeurd worden door het Agentschap Wegen en Verkeer en Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). “Het gaat om een goeie oplossing met relatief weinig middelen: camera’s en signalisatie”, benadrukt Broeckx. “Het enige nadeel is tijd, vier weken geleden zaten we samen met de minister. Hopelijk komt er snel antwoord.”

“We hebben er alle vertrouwen in dat onze voorstel goedgekeurd zal worden”, besluit Dis Van Berckelaer (BbA) “Zo niet, voeg ik tegen al mijn bevoegdheden in tolwegen in en ga ik zelf aan de bareel zitten”, grapt de burgemeester van Borsbeek.