Dromen over Mortsel anno 2030 op grote participatiedag Sander Bral

21 maart 2019

12u10 0 Mortsel De grote Toekomstdag van Mortsel staat voor de deur. Zaterdag 30 maart kunnen inwoners samen met het bestuur nadenken over hoe de stad er in 2030 kan uitzien. De Toekomstdag is onderdeel van het grote participatietraject ‘Mortsel Bestuift’ dat het lokaal bestuur vorig jaar opstartte.

Via het online participatieplatform www.mortselbestuift.be werden intussen al ruim vierhonderd ideeën verzameld. Het platform werd begin dit jaar gelanceerd door Steve D’Hulster (sp.a - I Love Mortsel), schepen voor participatie “om de Mortselaar zelf te doen nadenken over de toekomst van onze stad”.

“Het gaat over vierhonderd uiteenlopende voorstellen, het éne al wat gewaagder dan het andere”, klinkt het bij het stadsbestuur. “Een Finse looppiste of een zwemvijver aan Fort 4, een volwaardig winterfestival, een aanspreekpunt per wijk, een creatieve kunsthub of meer zitbanken in het straatbeeld. Als je het aan de bewoners over laat, is Mortsel in 2030 de meest groene, creatieve, verbonden en beleefde stad van heel Vlaanderen.”

“Eerst is er nog wat denk- en droomwerk. De Toekomstdag is het ideale moment om daarmee te beginnen.”

Wie woont, werkt of dikwijls in Mortsel komt is welkom op de Toekomstdag op 30 maart in de Parkschool in de Lusthovenlaan vanaf 12u30. Inschrijven verplicht via onthaal@mortsel.be, www.mortselbestuift.be of via 03/444.17.17.