Danny Van Clapdurp stapt uit Open Vld 02u26 0 Klaas De Scheirder

Oppositieraadslid Danny Van Clapdurp stapt uit de lokale afdeling van Open Vld Mortsel. Dat liet hij deze week weten in een officieel schrijven aan de liberale partijleiding. Hij neemt daarmee ook ontslag uit de Mortselse gemeenteraad en het Autonoom Gemeentebedrijf. Open Vld neemt daarmee afscheid van één van zijn boegbeelden. Danny Van Clapdurp was zaakvoerder van het gelijknamige verzekeringskantoor en zetelde sinds 2006 in de gemeenteraad. Hij was ook bezieler en jarenlange voorzitter van winkeliersvereniging UNIMO. "Ik wil steeds vooruit, en door jarenlang in de oppositie te zetelen is dat niet mogelijk", verantwoordt Van Clapdurp zijn vertrek. "Ik heb lang met de beslissing geworsteld. Maar uiteindelijk hakte ik de knoop door om in beste verstandhouding de partij te verlaten." Over zijn toekomst in de politiek wil Van Clapdurp voorlopig niks kwijt. (BSB)