Chris De Ridder (CD&V) zegt na 18 jaar politiek vaarwel: “Meer tijd voor kinderen en kleinkinderen” Sander Bral

19 december 2018

20u54 0 Mortsel OCMW-voorzitter Chris De Ridder verlaat na achttien jaar de politiek. Ze zetelde drie legislaturen lang voor CD&V in het schepencollege van Mortsel. “Ik heb de schijnwerpers in al die tijd proberen vermijden. De wetenschap dat ik veel Mortselaars heb kunnen helpen, gaf voldoening genoeg.”

Chris De Ridder (CD&V) zetelde dinsdagavond voor een laatste keer in de gemeenteraad van de stad Mortsel. Na achttien jaar lokale politiek heeft ze zelf aangegeven ermee te willen stoppen. Ze is ondertussen zestig jaar en wil kansen geven aan jongere partijgenoten.

Chris is de dochter van de bekende politiek journalist Hugo De Ridder. Voor ze politiek actief werd behaalde ze het diploma sociaal verpleegkundige, werd ze voorzitter van Jong Markant en stapte ze mee in de horloge- en juwelenzaak Huis Drexeler van haar echtgenoot. “CD&V vroeg me op dat moment of ik op hun lijst wilde komen staan en ik heb dat ook gegaan”, herbeleeft De Ridder.

“Als een gedreven ondernemer ben ik er toen volledig voor gegaan en werd ik ook meteen verkozen. Ik heb van de partij zelf mogen kiezen welk schepenmandaat ik wou opnemen. Gezien mijn bagage heb ik toen gekozen voor schepen voor Welzijn en gezin.”

In 2006 werd De Ridder opnieuw verkozen en kreeg ze informatie en communicatie in haar portefeuille en de afgelopen zes jaar was ze actief als OCMW-voorzitter. In achttien jaar tijd startte ze de buitenschoolse opvang, realiseerde ze het Meerminnehof, buurtrestaurant De Plataan en het inhuizen van consultatiebureau Kind en Gezin, het Waske, het CAW en de opvoedingswinkel en Mobilant vzw op de site Meerminne.

Onder De Ridders toezicht werd bij zeshonderd senioren een behoefteonderzoek gevoerd en in de pastorie Sint-Lode werden twee onthaalmoeders ondergebracht. De lokale werkwinkel werd opgestart en het dienstenchequebedrijf met zestig personeelsleden en meer dan driehonderd gebruikers zag haar levenslicht. De bewoners van Katrinahome (intussen herdoopt tot De Maanwandelaars) werden tijdens de verbouwingen ergens anders gehuisvest. De laatste jaren heeft De Ridder zich vooral bezig gehouden met de fusie tussen het OCMW en de stadsdiensten tot één lokaal bestuur.

“Dat is goed gelukt”, benadrukt De Ridder. “Alle verplichte stappen zijn goedgekeurd en de fundamenten voor het volgende bestuur zijn gelegd. Ik ben oprecht trots op wat ik in achttien jaar in Mortsel heb kunnen verwezenlijken en ik heb dinsdag dan ook met een gerust hart afscheid kunnen nemen van de gemeenteraad. Tijdens de laatste legislatuur van oud-burgemeester Ingrid Pira (Groen) zat ook burgerlijke stand in mijn portefeuille waardoor ik meer dan vijfhonderd Mortselse koppels in de echt heb mogen verbinden. Ik ben erg fier dat ik in 2003 het allereerste homohuwelijk van onze stad heb mogen inhuldigen.”

In de nieuwe coalitie ruilen N-VA (11 zetels) en sp.a (3 zetels) CD&V (1 zetel) in voor Open Vld (1 zetel). Het enige zitje op de oppositiebank voor CD&V wordt door het vertrek van Chris De Ridder ingenomen door Patrick Hapers.

“Het afscheid van het bestuur is zwaar gevallen maar maakt deel uit van het politiek spel”, nuanceert De Ridder. “Dankzij mijn politieke ervaring moet ik me daar niet te druk in maken. Ik wens Patrick veel succes als opvolger in de gemeenteraad. Zelf ga ik meer tijd kunnen vrijmaken voor mijn twee kinderen en vijf kleinkinderen. Ik ga ook een nieuwe richting uit met mijn leven, maar daar ga ik voorlopig nog over zwijgen”, glimlacht de gewezen politica geheimzinnig.