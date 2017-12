Buurtbewoners halen slag thuis in protest tegen welzijnscampus 02u32 0 Mortsel De afbraak- en bouwplannen van de nieuwe welzijnscampus Meerminne in Mortsel kent ernstige vertraging. In die plannen voorzagen het OCMW en de architecten een gebouw dat afwijkt van het ruimtelijk ordeningsplan Ter Linden omwille van z'n omvang, wat tot tegenstand leidde in de buurt. Na een nieuwe tussenkomst van Ruimte Vlaanderen en de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening beloven het OCMW en het gemeentebestuur de plannen te herbekijken.

De huidige plannen van de nieuwe welzijnscampus Meerminne wijken af van wat is voorgeschreven in het ruimtelijk ordeningsplan Ter Linden. De campus moet het OCMW, Kind & Gezin, het CAW, buurtrestaurant De Plataan, de dagopvang, het dienstencentrum, vzw In De Buurt en assistentiewoningen voor senioren samenbregen.





Afwijking

De buurtbewoners lieten eerder al weten dat ze voorstander zijn van het project, maar niet in deze omvang. Daarvoor vroeg het OCMW met succes een afwijking aan bij Ruimte Vlaanderen, maar daar relativeert men dat positief advies: "Ons departement is niet gebaat bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning waarvan op voorhand al duidelijk is dat ze zal worden aangevochten", klinkt het. "We hebben het OCMW gevraagd om de plannen te herbekijken."





Plannen herbekijken

Ook GECORO, de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening die zich sinds kort in de debatten mengt, raadt aan om terug rond de tafel te gaan zitten met alle partijen. "En dat gaan we ook doen", verzekert OCMW-voorzitter Chris De Ridder (CD&V). "We zullen met de architecten de plannen herbekijken, zonder onze ambities in te dijken. Hoe dan ook zal de stedenbouwkundige aanvraag nog niet meteen worden ingediend. Het project loopt daardoor wel vertraging op, maar dat moet dan maar. We willen van de welzijnscampus een positief verhaal maken, sámen met de buurtbewoners." (BSB)