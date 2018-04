Braziliaanse zusters op bezoek 13 april 2018

Zeven zusters van de katholieke Braziliaanse missionaire gemeenschap Sementos do Verbo komen volgende week het blijde woord verkondigen in de Mortselse parochieën. Het gezelschap zal verblijven bij gastgezinnen. Hun gemeenschap werd in 2004 opgericht in Brazilië maar intussen hebben ze ook afdelingen in Portugal, Canada en sinds 2011 ook bij ons in Tongeren. De zusters bezoeken parochies, scholen en jongerengroepen en gaan op bezoek bij zieken, bejaarden en armen. (BSB)