Bombardement herdacht met tramrit 03 april 2018

02u42 0

Donderdag is het exact 75 jaar geleden dat in Mortsel 936 mensen om het leven kwamen na een bombardement uit de Tweede Wereldoorlog. Om dat te herdenken konden Mortselse burgers afgelopen zaterdag een ritje maken in een tram die bij het bombardement zwaar beschadigd raakte. Daar werd massaal op ingetekend.





Tramstel 4408 van lijn 7 werd op 5 april 1943 getroffen door één van de Amerikaanse bommen die eigenlijk waren bestemd voor een fabriek waar de Duitse bezetter vliegtuigen liet repareren. "Van de vernielde tram werd een iconische foto gemaakt die op het Mortselse collectieve netvlies staat gebrand", zegt burgemeester Erik Broeckx (N-VA). "Alle mensen kennen die foto en dus leek het ons een goed idee om onze herdenkingsweek op te starten met een tramrit." De tram werd hersteld in zijn vroege staat en enkele honderden mensen uit Mortsel reden zaterdag een stukje mee. Zeker voor wie het grootste drama uit de geschiedenis van de stad zelf nog meemaakte was dat een emotioneel moment.





Herdenkingsdoosjes

Op 5 april zelf staat er ook nog een bijzonder herdenkingsmoment op het programma op het Stadplein. Er zal om 15.30 uur een vijf minuten durende stilte worden gehouden. Daarna krijg je de kans om een boodschap of tekening achter te laten in één van de 936 herdenkingsdoosjes die werden gemaakt. Meer info via herdenking5april@mortsel.be (KDC)