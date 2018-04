Blauwhelm herdenkt buschaffeur van iconische foto 06 april 2018

De meest iconische foto van het bombardement is misschien wel die van het uitgebrande karkas van een bus. Aan het stuur van die bus zat slachtoffer Emiel Van den Broeck. Zijn doosje werd gisteren opgehaald door zijn neefje Edward Van Herck (82), die vertaler is bij de Belgische blauwhelmen en in militair tenue opdaagde. "Op onze laatste vergadering werd beslist om ook een afgevaardigde van de blauwhelmen naar de herdenking te sturen", verklaart Edward. "Aangezien mijn moeder de zus was van Emiels vrouw, leek het ons niet meer dan logisch dat ik kwam. Welk aandenken ik zal achterlaten bij mijn oom? Vermoedelijk een foto van mezelf op vredesmissie in Congo." (BSB)