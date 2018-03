Bierpruvers en Karnamor sluiten vriendschapsverdrag 02 maart 2018

De Ekerse carnavalsvereniging De Bierpruvers, en hun Mortselse collega's Karnamor, sloten een vriendschapsovereenkomst. "Bedoeling is dat we in de toekomst nauwer samenwerken en dat meer carnavalsverenigingen ons voorbeeld volgen. Wij zijn de eerste carnavalsverenigingen die opkomen voor samenwerking en zijn daar best trots op. Samenwerking is een garantie dat de traditie rond carnaval kan blijven bestaan", zei voorzitter René De Backer. Als bewijs van hun vriendschapsverdrag werden oorkondes uitgewisseld. Het vriendschapsverdrag wil niet zeggen dat de Ekerse Bierpruvers een versnelling lager schakelen. "Integendeel", zegt de voorzitter. "Door ervaringen uit te wisselen kunnen we er beiden beter van worden en ook verder groeien. Onze Ekerse carnavalstoet moet de grootste van de provincie Antwerpen blijven."





(FSE)