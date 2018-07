Bewoner verduidelijkt verkeersbord voor "domme blondjes en pizzakoeriers" 20 juli 2018

02u45 0 Mortsel Buurtbewoner Erwin Lemière van de Volhardingstraat op de grens met Mortsel en Edegem heeft met een opmerkelijk bordje onder een verkeersbord duidelijk gemaakt dat de straat doodloopt. "Echt waar", verkondigt het onderschrift. "Ook voor BMW, Audi, Mercedes, domme blondjes en pizzakoeriers."

De straat loopt tijdelijk dood omdat wegenwerken, die al meer dan een half jaar vertraging oplopen, komaf moeten maken met de wateroverlast in de wijk. "De vertraging van de wegenwerken is niet ideaal maar is niet wat ik met deze ludieke actie wil aankaarten", benadrukt Erwin. "Wel wil ik alle mensen die in asociale monsters veranderen als ze in de wagen stappen, aan de oren trekken. Door de werken mondt onze straat uit in een bouwwerf en heel veel bestuurders geloven blijkbaar niet dat onze straat écht doodloopt. Als ze daar uiteindelijk dan achter komen, draaien ze zich om en scheuren gefrustreerd de straat terug uit. Iets verder heb ik nog een bordje geplaatst met de woorden "traag is (s)tof" om bestuurders erop te wijzen stapvoets over het zand van de werf te rijden om niet te veel stof te doen opwaaien. Wettelijk gezien is er niet veel tegen in te brengen dat ze daar dertig rijden, maar die zone 30 hoort enkel bij de geasfalteerde straat, en niet in open gebroken toestand." Erwin hoopt met zijn actie het asociale rijgedrag in zijn straat te verhelpen. "Oh ja, ik wil me nog verontschuldigen bij elke bestuurder van een BMW, Mercedes en Audi en bij alle domme blondjes en pizzakoeriers die wel verkeersborden kunnen lezen en bewoners kunnen respecteren", grapt Erwin. (BSB)