Bestelwagen platgedrukt na windstoot aan Windhoek 02u41 0 Marc De Roeck Een bakstenen muur belandde op een bestelwagen die helemaal platgedrukt werd. Mortsel Er bleef maar weinig over van de bestelwagen die gisterenochtend naast de muur van de Antwerpse Renovatie Centrale in Mortsel geparkeerd stond. Door het hevige stormweer waaide een boom aan Windhoek op een bakstenen muur die op zijn beurt de bestelwagen bedolf.

"Er zijn geen gewonden gevallen bij het incident", klinkt het bij de lokale politiezone MINOS. "Maar de materiële schade is wel aanzienlijk. De bestelwagen is volledig platgedrukt en de boom en de muur hebben ook enorme schade geleden."





De zaakvoerder van de Antwerpse Renovatie Centrale en de eigenaar van de omgewaaide muur kan het allemaal best relativeren: "Het heet hier niet voor niks Windhoek", lacht hij groen. "Gelukkig stond mijn camionette binnen geparkeerd en lijdt mijn zaak hier niet onder. Maar de eigenaar van de getroffen bestelwagen heeft minder geluk. Die was volledig ingedeukt en er zaten net twee gloednieuwe motorfietsen in die hij gisteren pas aangekocht zou hebben. Dat is echt pech hebben."





Volgens de politie deden er zich in Mortsel en de rest van de politiezone geen noemenswaardige stormincidenten voor. (BSB)





Marc De Roeck