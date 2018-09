Bejaarde vrouw in ziekenhuis na val in bouwput 04 september 2018

Aan een bouwwerf in de Amedeus Stockmanslei in Mortsel is een bejaarde dame vier meter naar beneden gevallen. Ze moest uit de bouwput bevrijd worden en revalideert sinds vorige week in het ziekenhuis met lichte verwondingen.





Het gaat om het omstreden bouwproject Laathof dat al jaren stil ligt omdat de drie betrokken partijen, ontwikkelaar Imvano, het stadsbestuur van Mortsel en de buurtbewoners, het maar niet eens raken. De straat werd afgewerkt maar een kelderverdieping en een bouwput, waar de vrouw dus inviel, zijn nog steeds niet afgewerkt.





Net

Er is een net rondom de put gespannen maar de buurt maakt zich al een lange tijd bezorgd over de veiligheid van hun spelende kinderen. Afgevaardigden van de buurt eisen dat het stadsbestuur Imvano op de vingers tikt en de ontwikkelaar verplicht afsluitingen rondom de bouwput en open kelderverdieping te plaatsen. Vorig jaar werd de bouwvergunning om Laathof af te werken geweigerd. Op dit moment is er een nieuwe aanvraag lopende van de ontwikkelaar. (BSB)