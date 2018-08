Bart Smit sluit binnenkort de deuren NADAT GIFTIGE STOFFEN GEVONDEN WERDEN IN BODEM SANDER BRAL

28 augustus 2018

02u27 0 Mortsel Het filiaal van speelgoedwinkel Bart Smit in Mortsel sluit binnenkort de deuren. Nadat er giftige stoffen in de grond werden gevonden, werd in onderling overleg besloten om het huurcontract niet te verlengen. Uit metingen blijkt dat er geen gevaar bestaat voor het personeel en de klanten van de winkel.

Speelgoedwinkelketen Bart Smit liet deze week weten dat het vanaf oktober 13 filialen zal sluiten in ons land omdat ze verlieslatend zijn. Het filiaal in de Statielei in Mortsel sluit echter omdat er in onderling overleg tussen de verhuurder, Bart Smit en het stadsbestuur van Mortsel beslist is om het huurcontract niet te verlengen.





"Dat komt omdat de eigenaar van het pand de bodemverontreiniging verder wil laten onderzoeken", weet woordvoerder Veerle Focke van Bart Smit. "Een exacte datum voor de sluiting is er nog niet maar alle personeelsleden krijgen een job aangeboden in andere winkels van Bart Smit. Wij benadrukken dat uit de metingen eerder dit jaar bleek dat er nooit gevaar was voor het personeel van de winkel of voor de klanten."





Dat laatste wordt bevestigd door de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM. "Maar dat is anders voor het bewoonde pand daarboven", bevestigt Ann Cuyckens, afdelingshoofd Bodem. "Bewoners worden langer blootgesteld dan personeel waardoor er andere normen gelden. Bovendien werden er in het bewoonde deel hogere concentraties giftige stoffen gemeten. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid adviseerde het inwonende gezin om het pand tijdelijk te verlaten. We volgen de situatie op de voet."





Kankerverwekkend

Het jonge gezin met pasgeboren kind is niet van plan om nog terug te keren naar de woning, ze wilden gisteren liever niet reageren.





De giftige stof in de grond is tetrachloorethyleen, een kankerverwekkende stof die gebruikt werd in droogkuis Electra, die tot 2010 op het gelijkvloers gevestigd was.





Bart Smit nam al maatregelen om de bodemverontreiniging tegen te gaan door een aangepast ventilatiesysteem te installeren. Gezien de tetrachloorethyleenconcentraties afgenomen zijn bij de laatste metingen door OVAM, blijkt die installatie zijn vruchten af te werpen.





Het is nog niet duidelijk wanneer het advies om de woning te verlaten, teruggeschroefd kan worden. Wel is het pand nooit onbewoonbaar verklaard door de burgemeester.