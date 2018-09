BAR4 neemt afscheid met dubbel gevoel NA BESTE ZOMER OOIT DOOR WK EN TOPWEER SANDER BRAL

05 september 2018

02u29 0 Mortsel De populaire zomerbar BAR4 aan Fort 4 neemt het komende weekend na zes jaar afscheid van Mortsel. Na verschillende disputen met het stadsbestuur besloot de organisatie om zich niet langer kandidaat te stellen om de concessie te verlengen.

In het slotweekend van BAR4 wil de organisatie haar populairste evenementen van de afgelopen jaren bundelen in één weekend. "We hebben via sociale media aan onze bezoekers gevraagd wat ze de voorbije jaren zo leuk vonden aan onze zomerbar en welke activiteiten ze graag nog eens wilden zien tijdens het slotweekend", vertelt medeorganisator Myra Van Tuel.





"Op vrijdag is dat een afterwork met foodtrucks en onze huisdeejays zoals Benshami, Romaxx en Bar Miljard. Zaterdagavond is het twee uur lang tournée générale waarbij we trakteren met friet, pannenkoeken en andere lekkernijen met aansluitend optredens van Jan Kerckhofs en vrienden. DJ Vinyllah sluit zaterdagavond af en zondag is het de absolute slotdag met overdag animatie voor kinderen met springkastelen, volksspelen en vertellingen van Kabouter Kriebel. Om acht uur zondagavond sluiten we finaal de deuren en kunnen bezoekers een aandenken mee naar huis nemen vanuit ons fotohokje."





De samenwerking tussen BAR4 en het stadsbestuur is niet altijd even vlot verlopen en kende dit jaar een absoluut dieptepunt. Het bestuur liet eerder al weten dat er los van het commercieel succes van de zomerbar een aantal incidenten zijn gebeurd waardoor BAR4 een slechte evalutie kreeg en de consessie voor de shelter aan het fort weer publiek werd gesteld.





Stadsbestuur

BAR4 liet begin deze zomer al weten dat ze haar kandidatuur voor de nieuwe consessie-overeenkomst had ingetrokken omdat een samenwerking met het stadsbestuur niet meer mogelijk zou zijn. De stad benadrukte eerder al dat dat niet het einde van een zomerbar aan het fort hoeft te betekenen. "Er zijn enkele interessante kandidaten om de shelter over te nemen", klonk het gisteren. "Een jury zal zich daar de komende weken over buigen."





Jammer

"We sluiten onze deuren dus met een lach en een traan", gaat organisator Myra verder. "We blijven het jammer vinden hoe alles verlopen is en dat we niet nog twee jaar verder kunnen doen zoals initieel werd afgesproken. Anderzijds kijken we met fierheid terug naar alle jaren dat we van het fort een hotspot hebben gemaakt. Onze laatste zomer hier was de moeilijkste maar dankzij het mooie weer en het WK voetbal ook meteen de meest succesvolle. We zullen dus een extra groot feest vieren het komende weekend. Daarna laten we alles even bezinken vooraleer we met iets nieuws komen. Maar wij blijven ondernemers en spelen al met nieuwe ideeën."