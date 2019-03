Auto staat zes jaar (!) op zelfde plaats geparkeerd, maar is nu eindelijk getakeld Sander Bral

05 maart 2019

13u51 1 Mortsel Een wagen die zes jaar lang in de Bremveldlaan in Mortsel geparkeerd stond, is eindelijk weg. Omdat alle autopapieren in orde zijn, was het moeilijk voor de politie om op te treden. Na enkele tevergeefse pogingen om de eigenaar te contacteren, besliste de politie uiteindelijk toch om het voertuig te laten takelen.

Buurtbewoners van de Mortselse Bremveldlaan zijn tevreden dat de geparkeerde Opel in hun straat eindelijk weg is. Het voertuig stond er namelijk al zes jaar wortel te schieten. Er werd melding gedaan bij de lokale politiezone MINOS, maar daar kon moeilijk opgetreden worden omdat de verzekerings- en inschrijvingspapieren van het voertuig in orde zijn.

De politie startte een procedure om contact op te nemen met de eigenaar, maar daar kwam nog steeds geen reactie. De politie heeft dan uiteindelijk toch het bevel tot takeling gegeven. Gisteren was het zover. De eigenaar kan zijn wagen komen halen bij het takelbedrijf in Lier. Als de auto niet wordt opgehaald, zal hij verkocht worden. De takelkosten worden in dat geval vergoed door de opbrengst van de verkoop.