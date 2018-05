Apérotime palmt stadsplein in 03 mei 2018

Het bekende Kempense afterworkconcept Apérotime komt voor het eerst naar Mortsel. "Apérotime, dat gratis en toegankelijk is voor iedereen, heeft de Kempenaar op korte tijd weten te overtuigen", klinkt het bij de organisatie. "Na een geslaagde try-out op de grote markten van Lier, Geel en Herentals zijn we klaar om onze vleugels uit te slaan en op toer te gaan." De afterwork zal een vijftiental Vlaamse steden en gemeentes aan doen, elke editie telt gemiddeld zo'n drieduizend bezoekers. "Onze missie is het samenhorigheidsgevoeld onder de stadsbewoners te versterken met muziek, foodtrucks, sfeer en gezelligheid. De ideale plaats om met je collega's de werkweek af te sluiten of om met je vrienden het weekend in te zetten." Apérotime on tour begint vrijdagavond op het Stadsplein in Mortsel vanaf 17 uur. (BSB)